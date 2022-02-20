بيغولا تتجاوز عقبة سينياكوفا بنجاح

وحسمت بيغولا، المصنفة التاسعة في البطولة، المواجهة أمام اللاعبة المصنفة 45 عالمياً في ساعة و10 دقائق بنتيجة 6-3 و6-2.

وتلعب جيسيكا بيغولا في الدور القادم مع السلوفينية كايا يوفان، المصنفة 92 عالمياً، عقب فوز الأخيرة على السويسرية ستيفاني فوغيليه بنتيجة 6-4 و6-2.

وفي مواجهة أخرى، عجزت الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 90 عالمياً، عن تجاوز مواطنتها آن لي، المصنفة 57 عالمياً، لتفوز الأخيرة بنتيجة 3-6 و7-6 (7-5) و3-6.

وتلعب آن لي في الدور الثاني أمام اليونانية ماريا سكاري، المصنفة الثامنة عالمياً.

وغادرت السويسرية بيليندا بنتشيتش، المصنفة 24 عالمياً، المنافسات عقب هزيمتها أمام الدنماركية كلارا توسن، المصنفة 33 عالمياً، 4-6 و6-3 و3-6.

وتواجه كلارا توسن في الدور القادم الإسبانية باولا بادوسا، الخامسة عالمياً.

وحققت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 12 في البطولة والمتوجة باللقب عامي 2012 و2013، الفوز على الكازاخية يوليا بوتنتسيفا، المصنفة 42 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 5-7 و6-2 و7-5 في نحو 3 ساعات.

وستكون البيلاروسية على موعد مع الأميركية ماديسون برينغل، المصنفة 60 عالمياً، والتي فازت على اللاعبة التركية إيبيك أوز 7-5 و6-3.

وحققت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 41 عالمياً، الفوز على البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين نظيفتين 7-5 و6-4.



