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الدوري الإنكليزي الممتاز
قطر توتال المفتوحة

آزارينكا تتجاوز عقبة كوزنيتسوفا وتصعد لثمن النهائي

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تمكنت البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا من الصعود إلى الدور الثاني (ثمن النهائي) من بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب للسيدات عقب تغلبها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين دون رد.

beIN SPORTS

تصوير - سامر الرجال

وحسمت آزارينكا المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين فيما انتهت المجموعة الثانية لصالحها أيضاً بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وفي الدور المقبل ستتواجه اللاعبة البيلاروسية المصنفة الرابعة عشرة عالمياً مع الفائزة من مواجهة الألمانية لورا سيغموند الصاعدة من التصفيات والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وفازت آزارينكا بلقب البطولة عامي 2012 و2013 فيما خاضت نهائي 2015، وأكدت اللاعبة البيلاروسية من جانبها أنها تستمتع باللعب في قطر وتحظى دائماً بأوقات رائعة في بطولة قطر توتال وتحرص باستمرار على التواجد فيها والمنافسة على لقبها.
 

فيكتوريا آزارينكا بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس سفيتلانا كوزنيتسوفا
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