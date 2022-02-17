شاشات عملاقة زادت من جمالية الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش من قبل beIN SPORTS February 17, 2022 21:30 2:39 دقيقة شاشات عملاقة صممت خصيصاً لبطولة قطر إكسون موبيل للتنس زادت من جمالية الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش. تقارير إخبارية قطر إكسون موبيل تنس -آخر الفيديوهات 5:35 دقيقة ليستر سيتي يحقق فوزاً كبيراً على رينديرز 4:02 دقيقة إشبيلية يحقق فوزاً مستحقاً على دينامو زغرب 0:42 دقيقة الجواد "مهدي" يتوج بجائزة الزبارة 3:01 دقيقة انطلاق بطولة سيف أمير دولة قطر لقفز الحواجز 42:00 دقيقة ملخص اليوم الرابع عشر 4:12 دقيقة هزيمة قاسية لدورتموند أمام رينجرز 2:39 دقيقة شاشات عملاقة في بطولة قطر إكسون موبيل 3:44 دقيقة ريال بيتيس يعود بفوز ثمين من أرض زينيت 0:27 دقيقة باوتيستا أغوت يبلغ المربع الذهبي 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في موقعة برشلونة ونابولي