وكُشف في المؤتمر الصحفي عن باقات التذاكر التي تتناسب وجميع شرائح المشجعين من الصغار والكبار وتتراوح أسعارها بين الخمسين دولار لمنافسات اليوم الواحد والخمسمائة دولار أمريكي لحضور الأيام الثلاثة كما كُشف عن آخر سير الأعمال في تطوير حلبة لوسيل التي تتضمن بناء مرافق جديدة لكبار الزوار والجماهير والإعلاميين استعداداً للسباق الليلي الوحيد في المنطقة والذي سيقام بين السادس والثامن من اكتوبر المقبل.

