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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فيرستابن يسيطر على التجارب الحرة الثانية في جائزة موناكو

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سجل بطل العالم الهولندي سائق ريد بول ماكس فيرستابن التوقيت الأسرع في فترة التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة، متفوّقاً على سائقي فيراري صاحب الأرض شارل لوكلير والإسباني كارلوس ساينس جونيور.

AFP

وكان الهولندي بطل العالم في العامين الأخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، قد حلّ سادساً في الفترة الأولى بزمن (1:14.244 د، 26) خلف لوكلير الخامس (1:14.093 د، 24)، فيما كان ساينس حقق أسرع توقيت مع 1:13.372 دقيقة بعدما خاض 26 لفة متقدماً على مواطنه سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (1:13.710 د، 28 لفة).

من جهته جاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ثالثاً (1:14.035 د، 27) أمام سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس ثاني الترتيب العام (1:14.038 د، 27).
لكن فيرستابن استعاد بريقه في الفترة الثانية متقدماً على لوكلير وساينس الذي تعرض لحادثة رُفع على إثرها العلم الأحمر قبل نحو ربع ساعة من النهاية.
 

ماكس فيرستابن فورمولا 1
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