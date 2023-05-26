فيرستابن يسيطر على التجارب الحرة الثانية في جائزة موناكو

وكان الهولندي بطل العالم في العامين الأخيرين ومتصدر الترتيب العام هذا الموسم، قد حلّ سادساً في الفترة الأولى بزمن (1:14.244 د، 26) خلف لوكلير الخامس (1:14.093 د، 24)، فيما كان ساينس حقق أسرع توقيت مع 1:13.372 دقيقة بعدما خاض 26 لفة متقدماً على مواطنه سائق أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (1:13.710 د، 28 لفة).

من جهته جاء سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ثالثاً (1:14.035 د، 27) أمام سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس ثاني الترتيب العام (1:14.038 د، 27).

لكن فيرستابن استعاد بريقه في الفترة الثانية متقدماً على لوكلير وساينس الذي تعرض لحادثة رُفع على إثرها العلم الأحمر قبل نحو ربع ساعة من النهاية.

