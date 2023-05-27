فيرستابن أول المنطلقين في جائزة موناكو الكبرى

وسجل فيرستابن 1:11.908 دقيقة متقدماً على سائقي أستون مارتن الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو، وفيراري شارل لوكلير من موناكو.

وقال فيرستابن: "في التصفيات، يجب أن تبذل كل ما في وسعك وأن تخاطر بكل شيء".

وأضاف الهولندي الذي نجح في انتزاع المركز الأول في التجارب الرسمية للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية في موناكو "كنت أعلم أنني كنت متأخراً، وأنا سعيد جداً لوجودي في المركز الأول هنا".

وجازف فيرستابن في اللحظات الأخيرة من التصفيات، حيث شرع بطل العالم الذي كان خامسا في القيام بلفة سريعة لمس خلالها حواجز الأمان مرتين قبل انتزاع الصدارة من ألونسو وحرم الأخير من الانطلاق من المركز الأول للمرة الأولى منذ عام 2012.

وقال ألونسو: "المركز الأول يعني الكثير هنا في موناكو، لكن اليوم كان ماكس أسرع قليلاً".

وجاء سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس جونيور خامساً، فيما كان الخاسر الأكبر اليوم سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس، المتوّج في موناكو العام الماضي، حيث سينطلق من المركز الأخير بسبب حادثة اصطدام سيارته بالحائط في التصفيات الأولى، مما أدى إلى إتلافها بشدة ولم يكن بإمكانه بدء المنافسة من جديد.

وتعتبر التجارب الرسمية مهمة كثيراً في سباق جائزة موناكو التي تقام في الشوارع الضيقة للإمارة حيث يصعب التجاوز بشكل عام والأهم من ذلك أن المطر قد يهطل يوم السباق الأحد.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام برصيد 119 نقطة بفارق 14 نقطة أمام بيريس (105)، وبفارق 44 نقطة أمام ألونسو.

