فورمولا 1: هاميلتون على وشك تجديد عقده مع مرسيدس

وقال السائق البريطاني على هامش سباق جائزة موناكو الكبرى "فريقي يعمل عن كثب خلف الكواليس مع توتو وولف (...) نحن على وشك الوصول إلى اتفاق أولي".

وأضاف النجم البالغ من العمر 38 عامًا والذي "يأمل" في اتخاذ قرار "في الأسابيع المقبلة" مشيرا إلى أنها "المرة الأولى التي لا أفاوض فيها بنفسي ولدي فريق رائع ورائي".

يأتي هذا التطور بعدما أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أنّ اتصالات تجرى بين هاميلتون وفيراري والذي، بحسب هذه التقارير نفسها، كان مستعدًا لتقديم عرض يعادل حوالي 46 مليون يورو للتعاقد مع البريطاني.

هذا الكلام نفاه رئيس سكوديريا فريديريك فاسور "لم نقدم عرضًا إلى لويس هاميلتون"، حيث يستمر عقدا السائقين الفرنسي شارل لوكلير والإسباني كارلوس ساينس حتى نهاية عام 2024.

وأضاف "لم نجر أي نقاشات حول هذا الموضوع"، بينما أقرّ بأن "كل فريق في البطولة سيحب أن يكون هاميلتون في صفوفه في مرحلة ما، وسيكون من الحماقة عدم الاعتراف بذلك".

بدأ هاميلتون مشواره في بطولة العالم للفورمولا 1 في عام 2007 مع فريق ماكلارين، وتُوج بطلا للعالم لأول مرة في عام 2008 عن عمر يناهز 23 عامًا.

انتقل عام 2013 إلى مرسيدس، وتمكّن من إحراز اللقب ست مرات من 2014 إلى 2020.

ولكن بعد خيبة الأمل جرّاء خسارة اللقب عام 2021 بطريقة دراماتيكية في المرحلة الأخيرة لمصلحة سائق ريد بول الهولندي ماكس فرستابن، بقي البريطاني لأول موسم في مسيرته العام الماضي ومنذ عام 2007 دون الفوز بأي سباق.