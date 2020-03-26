فورمولا 1: أعضاء مكلارين يعودون من حجر ملبورن إلى بلادهم



وقالت متحدثة باسم الفريق "يسرنا أن نؤكد أن جميع أعضاء الفريق الذين كانوا محتجزين فى ملبورن عادوا الى منازلهم سالمين منذ مساء أمس (الاربعاء) كذلك اعضاء الادارة الذين بقوا معهم هناك".

وبقي 16 فردا من الفريق البريطاني في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بناء على طلب السلطات الصحية الأسترالية، بعدما أظهرت الفحوصات اصابة احدهم بفيروس "كوفيد-19"، فيما كان 14 منهم على احتكاك مباشر معه، وآخر بسبب ظهور عوارض عليه في نهاية الأسبوع" خلال السباق الأسترالي.

كما بقي ثلاثة من المديرين التنفيذيين في مكلارين في أستراليا لدعمهم.

وأعلن الفريق البريطاني فور ظهور الإصابة في صفوفه انسحابه من السباق.

وكان من المقرر ان يشهد موسم 2020 من بطولة العالم للفئة الأولى عددا قياسيا من السباقات يبلغ 22 سباقا ولكن تم تأجيل ستة منها حتى الآن (البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان)، فيما ألغي سباقان (أستراليا وموناكو).

وكان الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 1 تشايس كاري أعلن الإثنين أن برنامج بطولة العالم للفئة الأولى سيتضمن بين 15 و18 سباقا رغم التأجيلات والإلغاءات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، دون الإشارة إلى موعد مؤكد للسباق الاول لهذا الموسم.