نوفيل يحرز المركز الأول في رالي سردينيا

وقال نوفيل عقب الفوز: "جئنا إلى هنا ونحن نعتقد أنه يمكننا القتال من أجل الفوز لكن اليوم الأول كان صعبًا جدا وأهدرنا الوقت. بالأمس (السبت) كان هناك تحول كبير ووجدنا أنفسنا في الصدارة وكان علينا تدبر الأمور حتى النهاية".

وكان زميل نوفيل في هيونداي الفنلندي إيسابيكا لابي يطارد أوجييه السبت قبل أن يخرج الأخير عن الطريق السبت وكان يستحق أن يكون في الصدارة، لكنه طبق تعليمات الفريق وأبطأ من السرعة بشكل كبير للسماح لنوفيل الذي كان في وضع أفضل منه في الترتيب العام البطولة، لانتزاع المركز الأول.

وأنهى لابي السباق في المركز الثاني متقدمًا على مواطنه حامل لقب بطل العالم كالي روفانبيرا الذي احتفظ بصدارة الترتيب العام.

وعلق أوجييه، بطل العالم ثماني مرات، السبت على خروجه عن الطريق التي كانت موحلة بسبب المطر، قائلاً "عندما ضغطت على الفرامل، انزلقت قدمي ولم أستطع الانعطاف".

وفقد أوجييه كل فرصه للمنافسة على لقب رالي سردينيا، لكنه نجح في كسب نقطة واحدة بسبب حلوله خامساً في الـ"باور ستاديج" الأحد.

ولن يشارك أوجييه في جميع سباقات هذا الموسم. فاز هذا الموسم في رالي مونتي كارلو والمكسيك واحتل المركز الخامس في كرواتيا. وبانسحابه في رالي سردينيا صعبت مهمته في التتويج بلقب عالمي تاسع بالنظر إلى غيابه عن العديد من السباقات.

وعزز زميله في تويوتا روفانبيرا موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 118 نقطة بفارق 25 نقطة عن نوفيل قبل سبع مراحل على نهاية الموسم.

وأُجبر بطل العالم عام 2019 الإستوني أوت تاناك (إم-سبورت/فورد) على الانسحاب السبت، لكنه خاض سباق الـ"باور ستايدج" وأنهاه في المركز الثاني خلف روفانبيرا.

وتقام المحلة الثامنة في كينيا في الفترة من 22 إلى 25 حزيران/يونيو الجاري.



ترتيب الخمسة الأوائل في رالي سردينيا:

1. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 3:40:01.4 ساعات

2. الفنلندي إيسابيكا لابي (هيونداي) بفارق 33 ثانية

3. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 1:55.3 دقيقة

4. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 5:20.5 د

5. النرويجي أندريا ميكلسن (سكودا) بفارق 9:33.3 د

