تنظيم جائزة كبرى للـ"موتو جي بي" في الهند للمرة الأولى اعتباراً من 2023

وأوضحت الشركة التي تأمل في جذب ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، أن السباق سيقام على الحلبة الموجودة بالقرب من نيودلهي التي استضافت الفورمولا وان ثلاث مرات بين عامي 2011 و2013.

وقال رئيس الشركة الراعية كارميلو إسبيليتا على هامش جائزة تايلاند الكبرى المقررة الأحد "لدينا الكثير من المشجعين في الهند ويسعدنا أن نكون قادرين على جلب هذه الرياضة إلى أرضهم. الهند هي أيضًا سوق رئيسي لصناعة الدراجات النارية".

وقال وزير الرياضة الهندي أنوراغ ثاكور في بيان "هذا يوم تاريخي لصناعة الرياضة وتكريم لذكرى مرور 75 عاماً على استقلال الهند" بعد تقسيم عام 1947.

وستكون جائزة الهند الكبرى ثاني جائزة جديدة على روزنامة بطولة العالم عام 2023 بعد كازاخستان.

ولم يتم الإعلان عن موعد لسباق جائزة الهند الكبرى.

