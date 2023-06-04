مشاركة مخيبة للفرنسيين في رولان غاروس من قبل beIN SPORTS June 4, 2023 16:00 2:29 دقيقة شهدت نسخة هذا العام من بطولة رولان غاروس مشاركة ً فرنسية مخيبة حيث لم يتمكن 28 لاعبا ولاعبة من تجاوز عتبة الدور الثاني لتبقى آمال الفرنسيين في إعادة الأمجاد معلقة ً حتى إشعار آخر. تقارير إخبارية رولان غاروس -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة االليغا 2:29 دقيقة مشاركة مخيبة للفرنسيين في رولان غاروس 0:40 دقيقة بافليوتشنكوفا تتخطى عقبة مرتنس وتبلغ ربع النهائي 5:00 دقيقة كواليس رحيل كريم بنزيمة عن ريال مدريد 2:55 دقيقة بنزيمة يترك إرثاً كبيراً في خزائن ريال مدريد 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 0:52 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة عن الفريق 1:05 دقيقة موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأندية والمنتخبات 5:22 دقيقة آخر أخبار موقعة الأهلي والوداد في ذهاب النهائي 2:50 دقيقة الوداد يتأهب لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا