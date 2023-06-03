تشانغ دخل المباراة بقوة ونجح في حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة لكن رود، المصنف رابعًا عالميًا، تدارك سريعاً في الثانية وفاز بها بستة أشواط لأربعة قبل أن يواصل تألقه في الثالثة وينهيها لصالحه بستة أشواط لواحد وكذلك في الرابعة التي حسمها بستة أشواط لأربعة ليلتحق بركب المتأهلين إلى الدور المقبل.

بدوره بلغ الدنماركي هولغر رونه، المصنف سادسا عالميا، ذات الدور بفوزه على الأرجنتيني جينارو أوليفييري المتأهل من التصفيات بواقع 6-4 و6-1 و6-3.

وفاجأ الأرجنتيني توماس مارتين إتشيفيري منافسه الكرواتي كوريتش السادس عشر عالمياً بفوزه عليه بثلاث مجموعات دون رد 6-3 و7-6 (7-5) و6-2.

وتغلب التشيلي جاري على الأميركي غيرون بثلاث مجموعات لواحدة 6-2 و6-3 و6-7 (7-9) و6-3.

وفاز الياباني نيشيوكا بمباراته الماراثونية على البرازيلي ويلد بثلاث مجموعات لاثنتين 3-6 و7-6 (10-8) و2-6 و6-4 و6-0 والتي استغرقت ثلاث ساعات وأربعين دقيقة تقريباً.