وتفقو رود بثلاث مجموعات صعبة على التشيكي نيكولاس جارّي 7-6 (7-3)، 7-5، 7-5 بعد ثلاث ساعات و20 دقيقة.

قال المصنف رابعًا عالميًا بعد الفوز "كانت ثلاث مجموعات صعبة جدًا جدًا...كم كانت ستدوم المباراة لو خضنا خمس مجموعات؟".

وأضاف "لديه إرسال رائع ولحسن الحظ أن هذا الملعب (فيليب شاترييه الرئيسي) لديه تراجع كبير سمح لي برد الكرة من مسافة بعيدة خلف الخط الخلفي".

يلعب وصيف فلاشينغ ميدوز أيضًا العام الماضي في ربع النهائي مع الدنماركي هولغر رونه السادس عالميًا الذي فاز بمباراة ماراتونية من خمس مجموعات على الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-6 (7/3)، 3-6، 6-4، 1-6، 7-6 (10-7) بعد أربع ساعات.

ويتفوق رود 4-1 على رونه في المواجهات المباشرة، لكن الفوز الاخير كان من نصيب الدنماركي في نصف نهائي دورة روما للماسترز هذا العام.



