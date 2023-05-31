سابالينكا إلى الدور القادم في رولان غاروس من قبل beIN SPORTS May 31, 2023 21:56 0:26 دقيقة نجحت البيلاروسية أرينا سابالينكا في تجاوز عقبة مواطنتها إيرينا شيمانوفيتش بمجموعتين دون مقابل. تقارير إخبارية رولان غاروس أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة سابالينكا إلى الدور القادم في رولان غاروس 5:22 دقيقة ألكاراث يواصل طريقه بنجاح في رولان غاروس 5:19 دقيقة توقّف مشوار المصرية ميار شريف عند الدور الثاني 0:33 دقيقة عودة ديمبيلي ونكونكو إلى تشكيلة فرنسا 3:40 دقيقة طريق إشبيلية نحو نهائي الدوري الأوروبي 0:30 دقيقة بيغولا تسير بثبات في بطولة رولان غاروس 0:40 دقيقة رولان غاروس: تسيتسيباس إلى الدور الثالث 3:48 دقيقة طريق روما نحو نهائي الدوري الأوروبي 1:30 دقيقة معلومات مهمّة للمشجّعين قبل نهائي الدوري الأوروبي 2:10 دقيقة بصمة مميّزة لمنديليبار على أداء إشبيلية