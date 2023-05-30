ريباكينا المصنفة الرابعة عالمياً فرضت هيمنتها على مجريات اللقاء منذ المجموعة الأولى وفازت بها بستة أشواط لأربعة، قبل أن تؤكد تفوقها وتختم اللقاء في المجموعة الثانية بواقع ستة أشواط لاثنين.

كما تأهلت الأمريكية كوكو غوف إلى الدور الثاني بتغلبِها على الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتينِ لواحدة.

ماساروفا كانت المبكرةَ بنيل أسبقية المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط لثلاثة، وأدركت غوف المصنفة السادسة عالمياً التعادل في المجموعة الثانية بنتيجة ستة أشواط لواحد، قبل أن تواصل أفضليتها في المجموعة الثالثة وتظفر بها بستة أشواط لاثنين.

