ولا يزال المصنف خامسًا عالميًا يبحث عن لقب أول كبير في مسيرته بعد وصوله إلى نهائيين، ثانيهما مطلع العام في بطولة أستراليا المفتوحة عندما سقط أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

يلتقي تاليًا مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان أو البرتغالي نونو بورغيش.

قال اللاعب الذي لا يزال يبحث عن لقب أول هذا العام بعد حلوله وصيفًا في دورة برشلونة أيضًا عن الأجواء الملائمة "أحب ارتداد الكرة عندما يكون الطقس جافًا ومشمسًا. العام الماضي عانيت قليلا بسبب المطر ولم يناسبني كثيرًا في بعض الأحيان".

وكان تسيتسيباس قد عانى في الدور الأول في باريس بعد أن احتاج لأربع مجموعات للتغلب على التشيكي ييري فيسيلي المصنف 455 عالميًا.

كما بلغ الإيطالي فابيو فونيني الدور الثالث بفوزه على الأسترالي جايسون كوبلر 6-4، 7-6 (7-5)، 6-2.