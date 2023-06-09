واستهل رود المصنف الرابع عالمياً المباراة بقوة وتمكن من حسم المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل ثلاثة لزفيريف، وشهدت المجموعة الثانية منافسة شرسة بين اللاعبين في بدايتها إذ وصل التعادل في الأشواط إلى (3-3) قبل أن تميل الكفة إلى رود ويحسمها (6-4).

وانهارت مقاومة زفيريف المصنف الـ27 عالمياً في المجموعة الثالثة التي لم يخسر خلالها رود أي شوط لتنتهي لصالح اللاعب النرويجي (6-0) فصعد إلى نهائي البطولة الفرنسية في مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثالث عالمياً.

وهذا هو النهائي الثاني توالياً لرود في رولان غاروس إذ كان خسر المباراة النهائية في العام الماضي أمام الإسباني رافاييل نادال بثلاثة أشواط دون رد.

