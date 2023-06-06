وجاء فوز دجوكوفيتش على المصنف الحادي عشر عالميًا بواقع 4-6 و7-6 (7-0) و6-2 و6-4.

ويلاقي الصربي في نصف نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للغراند سلام في كرة المضرب، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراث واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وقال دجوكوفيتش "أعتقد بأن منافسي كان اللاعب الأفضل في معظم فترات المجموعتين الأولى والثانية".

وأضاف "عانيت لإيجاد إيقاعي. بدأت المباراة بشكل بطيء لكني خضت جولة فاصلة مثالية وبعدها ارتقيت بمستواي كثيرا".

وختم الصربي "دائما ما تكون مباريات الدور ربع النهائي تنافسية. لن يقدّم لك المنافس أي هدية، وبالتالي عليك أن تستحقها".