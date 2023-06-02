دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي رولان غاروس من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 19:08 5:44 دقيقة تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الثالث عالمياً، اليوم الجمعة إلى ثمن نهائي بطولة رولان غاروس عقب فوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور الثالث. الملخصات رولان غاروس نوفاك دجوكوفيتش أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة مايوركا يمدد عقد أغيري 0:40 دقيقة رونالدو يصل إلى سنغافورة 5:44 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي رولان غاروس 4:42 دقيقة سابالينكا تبلغ ثمن نهائي بطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة ميلان يعلن تمديد عقد نجمه رافاييل لياو 0:42 دقيقة توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب روما جوزيه مورينيو 0:48 دقيقة تقارير: ميلان يكمل صفقة تمديد عقد نجمه لياو 0:35 دقيقة رانس يمدد عقد مدربه الإنكليزي ويل ستيل 0:43 دقيقة برينتفورد يمدد عقد لاعبه سيرجي كانوس 0:41 دقيقة دينيس زكريا يعلن نهاية مشوره مع تشلسي