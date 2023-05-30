واحتاجت البولندية المتوجة بلقب البطولة الفرنسية في عامي 2020 و2022، إلى 73 دقيقة فقط لتحقيق الفوز الثاني على منافستها الاسبانية في ثاني مواجهة بينهما بعد الأولى في بطولة أستراليا، أولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي عندما خسرت شوطا واحدا فقط.

وتلتقي البولندية في الدور المقبل مع الأميركية كلير ليو الفائزة على السويسرية يلينا إين-ألبون بمجموعتين دون رد (6-1 و6-4).

وواجهت شفيونتيك التي تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين غداً الاربعاء، صعوبة في بداية المباراة وخسرت ارسالها في الشوط الثالث (1-2)، لكنها ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 2-2.

ونجحت بوسكا في كسر إرسال الإسبانية في الشوط الخامس وتقدمت 3-2، وردت لها الأخيرة التحية في السادس مدركة التعادل 3-3 قبل ان تنجح البولندية في كسر ارسال بوكسا في الشوط العاشر وتنهي المجموعة في صالحها 6-4 في 51 دقيقة.

وتحسن أداء شفيونتيك في المجموعة الثانية وكسبتها نظيفة في 22 دقيقة بعدما كسرت ارسال الاسبانية في الأشواط الثاني والرابع والسادس.

وقالت البولندية التي رفعت رصيدها إلى 55 فوزاً في البطولات الأربع الكبرى بينها 22 في رولان غاروس: "كانت الأمور صعبة في المجموعة الاولى بسبب الرياح ولم ألعب جيدا ولا أتذكر متى لعبت بهذه الطريقة السيئة. أعتقد قبل ثلاث سنوات على الارجح، لكن مستواي تحسن في المجموعة الثانية ولعبت بطريقة أفضل".

