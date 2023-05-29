ألكاراث حسم المجموعة الأولى بسهولةٍ بالغة بستة أشواط دون رد، وسارت المجموعة الثانية على منوال الأولى وفاز بها ألكاراث بستة أشواط لاثنين، لكنَّ الإسباني وجه مقاومة ً قوية في المجموعة الثالثة قبل أن يحسمَها لصالحِه بصعوبة بسبعة أشواط لخمسة.