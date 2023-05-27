أنس جابر: "أنا جاهزة لمنافسات بطولة رولان غاروس" من قبل beIN SPORTS May 27, 2023 15:02 1:10 دقيقة أكدت النجمة التونسية أنس جابر أنها جاهزة مئة بالمئة لخوض غمار منافسات بطولة رولان غاروس للتنس معبرة في الوقت ذاته عن رغبتها الدائمة للتتويج بلقب غراند سلام. مقابلات رولان غاروس أنس جابر -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين كوفنتري سيتي ولوتن تاون 1:10 دقيقة أنس جابر: "أنا جاهزة لمنافسات بطولة رولان غاروس" 0:49 دقيقة هالاند أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود لرئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 1:05 دقيقة الأرجنتين بالعلامة الكاملة وأوزبكستان تتألّق 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية"