السومة افتتح عدّاد الأهداف في الدقيقة 34 من كرة سددها من على مشارف منطقة الجزاء ثم عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يقضي على آمال الريان في العودة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 67 موقّعًا على الهاتريك.

وضمن ذات المرحلة حقّق السد الفوز على أم صلال بهدفين دون رد من توقيع الجزائري بغداد بونجاح (9) وأكرم عفيف (88).

كما تغلب الغرافة على الوكرة بأربعة أهداف دون رد عبر همام الأمين (18 و75) والجزائري ياسين براهيمي (54) ومؤيد حسن (63).

بدوره فاز الدحيل على الأهلي بهدفين لواحد.

وسجل هدفي الدحيل كل من خالد محمد في الدقيقة 21، وسلطان البريك في الدقيقة 44، بينما سجل للأهلي أبو بكر محمد في الدقيقة 53 .

وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى النقطة 29 في الصدارة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 17 نقطة.