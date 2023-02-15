الدولي الجزائري بغداد بونجاح بادر بالتسجيلِ للسد عند الدقيقة الثامنة، وتمكن أحمد علاء من تعديلِ النتيجة للغرافة في الدقيقة السادسة والعشرين، ليعود بغداد بونجاح موقعا الثنائية ومانحا التقدم لفريقه عند الدقيقة الخامسة والخمسين، قبل أن يختتم غييرمي دوس سانتوس ثلاثية السد في الأنفاس الأخيرة من اللقاء.

وحقق العربي الانتصارَ الثاني له توالياً، وجاء على حساب ضيفه الشمال بهدف دون مقابل ضمن الجولة ذاتِها.

هدفُ المباراة الوحيد حمل توقيعَ المهاجم السوري عمر السومة بطريقة جميلة عند الدقيقةِ التاسعة والخمسين، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

