يوفنتوس يعتزم الانسحاب من مشروع "السوبر ليغ"

وازدادت الضغوطات في الفترة الأخيرة على نادي "السيدة العجوز" الذي يعاني من تبعات أحكام قضائية في الدوري الإيطالي ليقرر في الأخير مخاطبة ريال مدريد وبرشلونة لمناقشة خروجه من مشروع السوبر ليغ.

ووقف 12 نادياً من بين الأغنى في القارة الأوروبية في نيسان/أبريل 2021 خلف مشروع إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي أُخمد في مهده بعد 48 ساعة فقط، إثر انتقادات ومعارضة شديدة من الاتحادين القاري والدولي للعبة والجماهير.

وبينما انسحبت 9 من الأندية الداعمة للمشروع، بقيت أندية ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي متمسكة بطرحها بيد أنّ فريق "البيانكونيري" غيّر موقفه الآن وبات يرغب في التخلّي عن هذا المشروع.