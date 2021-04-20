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الدوري الإسباني
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

محكمة مدريدية تقضي بمنع اتخاذ إجراءات ضد دوري السوبر الأوروبي

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قضت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء، بمنع الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لكرة القدم، من اتخاذ أي إجراء ضد عملية إطلاق الدوري السوبر الانفصالي الذي فتح "حرباً" في الكرة الأوروبية.

AFP

وبحسب نص الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تشير محكمة مدريد التجارية رقم 17 إلى أنها "تأمر فيفا وبويفا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو تصرف أو إصدار أي إعلان أو بيان صحافي يمنع أو يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، عملية التحضير للدوري السوبر لكرة القدم".

                  
                  
 

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