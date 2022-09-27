وستكون المباراة صراعا مباشرا على الصدارة والتأهل عن المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول حيث يحتل زملاء رونالدو المركز الأول بعشر نقاط بفارق نقطتين عن الماتادور الوصيف.

وسيدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بفرصتي الفوزِ والتعادل للتأهل أما المنتخب الإسباني فلا بديل له عن الفوز للصعود إلى المربع الذهبي، بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه أمام المنتخب السويسري بخسارته بهدفين لهدف.

وفي المجموعة الثانية أيضاً تستضيف سويسرا منتخب جمهورية التشيك في مباراة مصيرية لضمان البقاء ضمن المستوى الأول.

المنتخب السويسري الذي حقق انتصارين متتاليين في آخر جولتين على كل من البرتغال وإسبانيا، يسعى إلى تحقيق التعادل على الأقل أو الفوز لضمان بقائه في المستوى الأول.

أما المنتخب التشيكي فيريد قطع سلسلة الهزائم بخسارته في المباريات الثلاث الأخيرة وهو مجبر على الفوز على مستضيفه السويسري لضمان البقاء في المستوى الأول.

