ناتشو بدلاً من غارسيا المصاب في تشكيلة إسبانيا

وتعرّض غارسيا (29 عاماً) للإصابة خلال فوز فريقه أوساسونا على جيرونا 2-1 الأحد، في المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي (لا ليغا).

وبعد تلقي التقرير الطبي من أوساسونا، استدعى مدرّب "لا روخا" الجديد لويس دي لا فوينتي المدافع المخضرم لريال مدريد البالغ 33 عاماً وصاحب 23 مباراة دولية.

وتلعب إسبانيا التي تخوض معسكراً في لا روساس بدءاً من الجمعة، مع إيطاليا في 15 حزيران/يونيو في انشخيده، بعد يوم من افتتاح نصف نهائي دوري الأمم بين هولندا وكرواتيا في روتردام.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في 18 حزيران/يونيو في روتردام.

