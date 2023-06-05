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دوري أبطال إفريقيا
دوري الأمم الأوروبية

ناتشو بدلاً من غارسيا المصاب في تشكيلة إسبانيا

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استُدعي مدافع ريال مدريد ناتشو إلى تشكيلة منتخب إسبانيا في كرة القدم، الذي يستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بدلاً من المصاب دافيد غارسيا، بحسب ما أعلن الاتحاد الإسباني الإثنين.

Reuters

وتعرّض غارسيا (29 عاماً) للإصابة خلال فوز فريقه أوساسونا على جيرونا 2-1 الأحد، في المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي (لا ليغا).

وبعد تلقي التقرير الطبي من أوساسونا، استدعى مدرّب "لا روخا" الجديد لويس دي لا فوينتي المدافع المخضرم لريال مدريد البالغ 33 عاماً وصاحب 23 مباراة دولية.
وتلعب إسبانيا التي تخوض معسكراً في لا روساس بدءاً من الجمعة، مع إيطاليا في 15 حزيران/يونيو في انشخيده، بعد يوم من افتتاح نصف نهائي دوري الأمم بين هولندا وكرواتيا في روتردام.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في 18 حزيران/يونيو في روتردام.
 

ناتشو منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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