موراتا يقود إسبانيا لنصف النهائي بفوز مثير على البرتغال

ويدين منتخب "لا روخا"، وصيف النسخة الأخيرة من المسابقة القارية، بالفوز إلى مهاجمه ألفارو موراتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88.

وانتزعت إسبانيا صدارة المجموعة من البرتغال بطلة النسخة الأولى عام 2019، بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة، متقدمة بفارق نقطة عن "سيليساو أوروبا" التي كانت بحاجة فقط إلى التعادل للتأهل، فيما احتلت سويسرا المركز الثالث مع 9 نقاط بفوزها على جمهورية تشيكيا 2-1.

وباتت إسبانيا آخر المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي بعد كرواتيا (المجموعة الأولى) وإيطاليا (الثالثة) وهولندا (الرابعة)، فيما هبطت تشيكيا إلى المستوى الثاني لتلحق بكل من النمسا، إنكلترا وويلز.

وضمن المجموعة ذاتها، فازت سويسرا على ضيفتها تشيكيا 2-1.

سجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأوّل، فتقدم اصحاب الأرض عبر ريمو فرويلير وبريل إيمبولو في الدقيقتين 29 و30، وقلص باتريك شيك الفارق لصالح الضيوف قبل نهاية الشوط الأوّل (45).

وتقام النهائيات بين 14 و18 حزيران/يونيو 2023 حيث من المتوقع أن تستضيفها هولندا.

