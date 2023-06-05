ديباي يغيب عن هولندا بداعي الإصابة

وكتب الاتحاد الهولندي على صفحاته الرسمية "لن يكون ممفيس ديباي متاحاً لنهائيات دوري الأمم الأوروبية. نتمنى لك تعافياً سريعاً، ممفيس!".

وتعرّض ديباي (29 عاماً) لإصابة في أوتار الركبة في نهائي آذار/مارس خلال مباراة ودية ضد جبل طارق. غاب عن الملاعب أكثر من شهر قبل عودته إلى صفوف فريقه الجديد أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية نيسان/أبريل، لكن إصابة بربلة الساق اليمنى عاودته.

وتلعب هولندا مع كرواتيا في روتردام في 14 حزيران، فيما تتواجه إسبانيا مع إيطاليا في نصف النهائي الثاني في انشخيده.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في 18 حزيران/يونيو في روتردام.

وبدأ المنتخب الهولندي بقيادة المدرب رونالد كومان بالاستعدادات لدوري الأمم، في غياب المدافع نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنكليزي) ودنزل دامفريس (إنتر الإيطالي)، لارتباطهما في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من الشهر الجاري.