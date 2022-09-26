وسجّل هدفي بطل أوروبا والذي يغيب عن مونديال قطر 2022 للمرة الثانية توالياً، مهاجم نابولي جاكومو راسبادوري (27) ولاعب إنتر فيديريكو ديماركو (52).

وبالتالي، تصدّرت إيطاليا المجموعة الثالثة مع 11 نقطة، بفارق نقطة عن المجر، لتلحق بهولندا وكرواتيا، في انتظار اكتمال المربع الثلاثاء بعد مواجهة إسبانيا والبرتغال.

ألمانيا وإنكلترا تودّعان بالتعادل



وفي مباراة أخرى، ودّع منتخبا إنكلترا وألمانيا البطولة بتعادل 3-3 على ملعب ويمبلي.

وسجّل أهداف إنكلترا لوك شو (71)، مايسون ماونت (75) وهاري كين (83 من ركلة جزاء)، فيما أحرز ثلاثية ألمانيا كاي هافرتس (67 و87) وإيلكاي غوندوغان (52).

وبالتالي، أنهى المنتخب الألماني مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما تذيّل الإنكليز الترتيب بثلاث نقاط.