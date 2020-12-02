يونايتد يبحث عن ضمان بطاقة العبور لثمن النهائي من قبل beIN SPORTS December 2, 2020 13:56 2:41 دقيقة يبحث مانشستر يونايتد عن ضمان إحدى بطاقات التأهل لدور الستة عشر، عندما يستضيف باريس سان جيرمان الساعي بدوره لتعزيز حظوظه في بلوغ الدور القادم عن المجموعة الثامنة. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي 2:43 دقيقة فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر 0:52 دقيقة دافيد لويز سيغيب عن مواجهة رابيد فيينا 2:41 دقيقة يونايتد يبحث عن ضمان بطاقة العبور لثمن النهائي 1:17 دقيقة زيدان لن يستقيل من منصبه 0:30 دقيقة فيورنتينا يعلن إصابة برانديلي بفيروس كورونا 0:25 دقيقة سيرجي روبيرتو مصاب بفيروس كوفيد-19 1:41 دقيقة ملعب الريان جاهز لكأس العالم FIFA قطر 2022™