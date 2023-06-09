وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 18:04 33:00 دقيقة أكد سيموني إنزاغي مدرب إنتر أن فريقه على موعد مع التاريخ عندما يلاقي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا مشيراً إلى أن الجميع جاهز لملاقاة فريق قوي وعنيد. تقارير إخبارية إنتر دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 33:00 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول 0:51 دقيقة ديكلان رايس الأفضل في دوري المؤتمر 1:14 دقيقة فلامينغو يقترب من ثمن النهائي 1:24 دقيقة فاندنبروك يتحدّث عن التحضيرات لمباراة الأهلي 1:04 دقيقة الأهلي في المغرب تأهباً لمواجهة الوداد 0:44 دقيقة القادري يكشف عن قائمة المنتخب التونسي