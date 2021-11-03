هندرسون: " من الجيد تحقيق 4 انتصارات متتالية" من قبل beIN SPORTS November 3, 2021 23:28 1:22 دقيقة عبّر قائد ليفربول الإنكليزي، جوردان هندرسون، عن سعادته بتحقيق فريقه لـ4 انتصارات متتالية في المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا ليفربول جوردان هندرسون -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة بنزيمة: "نجاحي مرتبط بالنجاح الجماعي" 1:40 دقيقة ماركينيوس يعبّر عن خيبته 3:13 دقيقة سبورتينغ لشبونة ينعش آماله في بلوغ ثمن النهائي 1:22 دقيقة هندرسون: " من الجيد تحقيق 4 انتصارات متتالية" 5:15 دقيقة أياكس يهزم دورتموند ويحسم تأهله إلى ثمن النهائي 5:10 دقيقة لايبزيغ يخطف التعادل من باريس سان جيرمان 5:24 دقيقة مانشستر سيتي يكتسح بروج ويتصدر المجموعة الأولى 3:51 دقيقة إنتر يعود بفوز ثمين من أرض شيريف تيراسبول 4:12 دقيقة ليفربول يتألق أمام أتلتيكو ويتأهل لثمن النهائي 0:37 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة ميلان أمام بورتو