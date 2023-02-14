أقيمت المباراة على ملعب سان سيرو معقل ميلان الذي حقق الفوز بهدف أحرزه براهيم دياز في الدقيقة 7.

أحداث المباراة

استهل ميلان المباراة بقوة وضغط بكل خطوطه على مرمى فريزر فورستر حارس توتنهام وفي الدقيقة السابعة تمكن براهيم دياز من استغلال كرة عرضية عن طريق ثيو هيرنانديز فسددها أولاً ثم انقض عليها برأسه بعد أن تصدى لها فوستر، مسجلاً الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة السابعة.

والهدف هو الأسرع لميلان في الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا منذ شباط/فبراير عام 2010.

وكاد توتنهام أن يدرك التعادل سريعاً في الدقيقة 13 عندما أرسل سون هيونغ مين كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء انقض عليها برأسه هاري كاين وسدد الكرة صوب المرمى أمسكها بثبات حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو.

ودانت السيطرة للفريق الإنكليزي مع انتصاف الشوط الأول، وفي الدقيقة 26 سدد إيميرسون كرة قوية أمسكها بثبات تاتاروسانو.

ومع انطلاق الشوط الثاني هدأ نسق اللعب من الجانبين وغابت الفرص الخطرة.

ومع دخول المباراة في منعطفها الأخير عادت الأفضلية إلى ميلان مجدداً الذي كاد أن يعزز النتيجة في أكثر من مناسبة أبرزها في الدقيقة 78 عن طريق البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلاري ثم بعد ذلك بدقيقة، بعد أن سدد جونيور ميسياس ضربة رأس متقنة ذهبت إلى خارج الملعب.

وسيقام لقاء العودة في الثامن من آذار/مارس القادم على ملعب توتنهام في العاصمة الإنكليزية لندن.

