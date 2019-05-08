وسجل ثنائية اياكس الهولندي المدافع ماتياس دي ليخت (5) والمغربي حكيم زياش (35) في حين وقع على ثلاثية توتنهام "هاتريك" البرازيلي لوكاس مورا (55 و 59 و 90+6).

ورغم تاخره بهدف دون رد في مباراة الذهاب وثنائية في الإياب حتى الدقيقة 55 من المباراة، نجح توتنهام في تحقيق ريمونتادا تاريخية بفضل انتفاضة البرازيلي مورا الذي حقق ثلاثية تاريخية صنع بها ريمونتادا لا تصدق.

وبلغ توتنهام المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعدا مع مواطنه ليفربول في النهائي الذي سيقام يوم 1 يونيو بملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد.

وهي المرة الثانية التي تقام المباراة النهائية للمسابقة القارية بين فريقين إنكليزيين بعد عام 2008 حين توج مانشستر يونايتد باللقب على حساب تشلسي بركلات الترجيح.

ومن المؤكد أن الخيبة الهولندية كانت كبيرة الأربعاء، بعد أن كانت بطاقة النهائي بين يدي لاعبي أياكس قبل أن يخطفها منهم لوكاس مورا ورجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذين حرموا أحفاد يوهان كرويف من مواصلة المغامرة التي قادتهم هذا الموسم لتجريد ريال مدريد من اللقب باكتساحه في معقله 4-1 في اياب ثمن النهائي بعد الخسارة ذهابا 1-2، ثم التأهل الى دور الأربعة على حساب يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالفوز عليه 2-1 في تورينو بعد التعادل ذهابا 1-1.

شاهد ملخص واهداف اياكس وتوتنهام

تفاصيل المباراة

د90+6: لوكاس يفجر المفاجأة ويصنع تأهل تاريخيا لتوتنهام بتحقيق هدفه الثالث في المباراة "هاتريك"

دق 90+3: زياش يسدد والحارس لوريس يصد الكرة ببراعة منقذا فريقه من هدف ثالث

د87 فرصة خطيرة لتوتنهام-يان فيرتونغن كاد ان يسجل هدف التاهل لتوتنهام لكن الكرة تصطدم بالعارضة.

د79- تسديدة قوية من حكيم زياش لفظها القائم الايسر لمرمى لوريس

د59 -هدف توتنهام الثاني بواسطة لوكاس مورا الذي بمهارة فائقة يراوغ دفاع اياكس ويضع الكرة داخل شباك اونانا.

د55- هدف توتنهام الاول عبر البرازيلي لوكاس مورا الذي توغل وسط دفاع اياكس وغالط الحارس اونانا

د54- الحارس اونانا يتالق امام محاولة ديلي الي ويحرمه من تقليص الفارق

- ماوريسيو بوكيتينيو يدفع بالاسباني فيرناندو لورينتي مكان الكيني فيكتور وانياما

نهاية الفترة الاولى بتقدم اياكس بهدفين دون رد

د35 هدف اياكس الثاني- المغربي حكيم زياش بتسديدة يسارية متقنة وقوية يسكن الكرة داخل شباك توتنهام.

د 30- الصربي تاديش يسدد من داخل منطقة جزاء توتنهام والكرة تحاذي القائم الايسر لمرمى لوريس

د24- الكوري الجنوبي سون يفوت فرصة معادلة نتيجة عندما كان في موقع مميز لكن تسديدته انتهت بين يدي الحارس اونانا.

د17- الحكم ينذر سيسيكو بعد تدخله القوي على

د6- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون كاد ان يعادل النتيجة لكن كرته تصيب القائم

د5 هدف اياكس الاول- ماتياس دي ليخت يفتتح النتيجة لاياكس بضربة راسية محكمة

د4 - لوريس ينقذ توتنهام من تلقي اول هدف بعد تصديه ببراعة لتسديدة تاديش

-الحكم الالماني بريتش فيليكس يطلق صافرة بداية مواجهة اياكس وتوتنهام

تشكيلة اياكس امستردام

تشكيلة توتنهام

موعد مباراة اياكس وتوتنهام والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أياكس x توتنهام الأربعاء 8 - 5 - 2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD1

مباراة توتنهام واياكس بث مباشر الأربعاء تتابعونها بجودة عالية عبر قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة اياكس وتوتنهام عبر الانترنت ومن دون تقطيع من خلال beIN CONNECT.

أرقام المواجهة