مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 10:42 2:39 دقيقة نهائي دوري أبطال أوروبا سيشهد مواجهة بين حارسين يُصنّفان ضمن النخبة في القارة العجوز، وهما حارس مانشستر سيتي إيدرسون وحارس مرمى إنتر أندري أونانا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا إيدرسون أندريه أونانا -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا 3:23 دقيقة تعرف على استاد نهائي دوري أبطال أوروبا 2:22 دقيقة رياض محرز يخوض النهائي الثاني في دوري الأبطال 2:34 دقيقة إنتر يتطلع لإحراز اللقب باللعب الجماعي 1:43 دقيقة تألق لافت للثلاثي كيفين دي بروين وهالاند وسيلفا 1:57 دقيقة إنزاغي من شبح الإقالة إلى نهائي دوري الأبطال