ملخص مباراة أياكس وفالنسيا December 10, 2019 23:26 4:01 دقيقة الملخصات أياكس فالنسيا -آخر الفيديوهات 2:30 دقيقة فان دايك: قبل المباراة كنا ندرك صعوبة المنافس 1:28 دقيقة كونتي: مؤسف ما حصل معنا ولكن علينا استعادة طاقتنا 0:23 دقيقة نابولي يقيل أنشيلوتي في خطوة مفاجئة 4:01 دقيقة ملخص مباراة أياكس وفالنسيا 3:42 دقيقة ملخص وأهداف مباراة إنتر ميلان وبرشلونة 4:08 دقيقة ملخص وأهداف مباراة ليون ولايبزيغ 4:08 دقيقة ليون يعود من بعيد ويتأهل رفقة لايبزيغ 3:21 دقيقة ملخص وأهداف مباراة بنفيكا وزينت سان بطرسبورغ 5:04 دقيقة دورتموند يستغل سقوط إنتر أمام بدلاء برشلونة ويتأهل 2:30 دقيقة وصول أبطال إفريقيا إلى الدوحة