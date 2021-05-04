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ويعد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الان على أرض الأخير من أهم مباريات اليوم التي ستغطيها قنواتنا خاصة وأنّ اللقاء يأتي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولمن ستفوته فرصة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في بث مباشر اليوم يمكنه متابعة موقعنا الذي سيقوط بتغطية أبرز الأحداث والتفاصيل بالأرقام والفيديو.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان - التغطية الخاصة

خمس دقائق على نهاية المباراة التي حسمت منطقياً بتأهل سيتي الذي يحاول إضافة الهدف الثالث.

(77) القائم يقف في طريق تسديدة فودين الخطيرة.

(74) تدخل دفاع سان جيرمان في اللحظة الأخيرة يحرم محرز من الهدف الثالث.

بطاقة حمراء: (69) دي ماريا يقع في المحظور ويتلقى البطاقة الحمراء بحجة الاعتداء دون كرة على فيرناندينيو.

(66) دياز في المكان المناسب مرة جديدة وينجح في إبعاد تسديدة البديل الألماني دراكسلر.

هدف (64) محرز يقتل المباراة منطقياً بتوقيعه على الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي.

(61) فرصة خطيرة جداً لباريس سان جيرمان ودياز ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

(55) احتفاظ نيمار المبالغ به بالكرة يفوّت على باريس سان جيرمان فرصة التعديل.

(54) نافاس يتصدى لانفراد فودين والحكم يعلن عن تسلل.

(49) دفاع مانشستر سيتي يتدخل مجدداً في وجه تسديدة لدي ماريا من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني، 45 دقيقة للكشف عن الطرف الأول في نهائي دوري الأبطال.

انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

(45+2) محرز أخطر لاعبي سيتي حتى الآن وتسديدته من زاوية ضيقة تجد تدخلاً مميزاً من نافاس.

(43) البرتغالي روبن دياز يبعد الخطر عن مرمى مانشستر سيتي بعد كرة عرضية من هيريرا.

(42) دفاع باريس سان جيرمان يبطل خطورة محاولة محرز من داخل منطقة الجزاء.

رقم: بعد هدفه في مرمى سان جيرمان فإن رياض محرز أسهم بـ20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم في جميع المنافسات (سجّل 13 هدفاً وصنع 7 أهداف).

(36) الإسباني هيريرا يجرب حظه بتسديدة من حافة منطقة الجزاء تعلو مرمى مانشستر سيتي.

(30) محاولة البلجيكي دي بروين تخطئ مرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

(25) مانشستر سيتي يتحسن ويفرض أسلوبه من ناحية السيطرة في الدقائق الخمس الفائتة.

(19) أخطر فرص المباراة بعد خطأ من البرازيلي إديرسون كاد يستغله الأرجنتيني دي ماريا إلا أن تسديدته جاورت المرمى الفارغ.

(17) العارضة تحرم ماركينيوس من فرصة التعديل.

(16) نيمار يحاول من ركلة حرة مباشرة قريبة ومواطنه البرازيلي فيرناندينيو يبعد الكرة إلى ركنية.

هدف (11) الجزائري رياض محرز يهدي مانشستر سيتي الهدف الأول ويعقد الأمور على باريس سان جيرمان.

(7) تقنية الفيديو تلغي احتساب ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان الأكثر خطورة في أول خمس دقائق وتسديدة من نيمار تصطدم بالدفاع.

انطلاق صافرة البداية.

تقديم مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

ويسعى مانشستر سيتي لبلوغ نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه من خلال الحفاظ على تقدّمه ذهاباً (2-1) خارج الديار أو تعزيزه.

في المقابل، سيعمل باريس سان جيرمان على قلب المعطيات والعودة بورقة العبور من إنكلترا بغية خوض النهائي الثاني في تاريخه بعد خسارته للمباراة النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز بفارق هدف على الأقل في حال كانت النتيجة 3-2 أو أكثر، أو الفوز بفارق هدفين إذا كانت النتيجة 2-0، علماً أن مانشستر سيتي يلعب بخيارات التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بنتيجة 1-0 للتأهل إلى النهائي، كما سيؤدي تكرار نتيجة الذهاب لجر المباراة إلى الأشواط الإضافية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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تشكيلة باريس سان جيرمان

تشكيلة مانشستر سيتي