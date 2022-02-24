مراسل beIN SPORTS: قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ اتخذ رسمياً وسيتم الإعلان عنه غداً الجمعة من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 13:59 0:36 دقيقة أكد مراسل beIN SPORTS اليوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ قرار نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ رسمياً وسيتم الإعلان عنه غداً الجمعة. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سان بطرسبورغ -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة الحكومة المغربية تقرر فتح الملاعب للجماهير 0:31 دقيقة تاعرابت لم يحسم موقفه بشأن الانضمام لمنتخب المغرب 0:26 دقيقة برشلونة يقرر عدم السفر إلى روسيا 0:32 دقيقة سكاري تتجاوز غوف وتبلغ نصف النهائي 0:31 دقيقة وفاة الزميل ممدوح إسماعيل مرزوق 0:36 دقيقة الإعلان الرسمي غداً .. نقل نهائي دوري الأبطال 0:43 دقيقة تعليق منافسات الدوري الأوكراني 0:50 دقيقة رئيس الاتحاد السويدي يستبعد اللعب مع روسيا 2:58 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي – التغطية الخاصة 1:09 دقيقة شفيونتيك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS