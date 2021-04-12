مدرب بورتو يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة تشيلسي من قبل beIN SPORTS April 12, 2021 22:09 0:48 دقيقة أكد سيرجيو كونسيساو مدربُ بورتو، جاهزية فريقِه لمواجهةِ تشيلسي، في إياب ِ رُبع النهائي ومحاولةِ تعويض هزيمةِ الذهاب التي انتهت بهدفين دون رد. مقابلات بورتو البرتغالي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة أتليتيكو مدريد يعلن إصابة لاعبيه فيليكس وتريبير 0:28 دقيقة الشمال يصعد لدوري النجوم 0:48 دقيقة مدرب بورتو يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة تشيلسي 1:22 دقيقة نوير يؤكد أن بايرن مطالب باللعب بكامل قوته 2:00 دقيقة حرب كلامية بين سولشار ومورينيو 1:03 دقيقة وست بروميتش ينعش آماله الضئيلة بالبقاء 0:39 دقيقة مولودية يفسخ عقده بالتراضي مع جهازه الفني 0:43 دقيقة أجواء حماسية في مران سان جيرمان قبل موقعة بايرن 0:37 دقيقة حصة تدريبية أخيرة لبايرن قبل التوجه إلى باريس 0:40 دقيقة ليفاندوفسكي خارج قائمة بايرن لمواجهة سان جيرمان