وقال محرز الذي سجّل هدفي فوز سيتي على باريس سان جيرمان في إياب نصف النهائي: "نحن سعداء جداً بما حققناه اليوم.. لقد كانت مباراة صعبة مرة أخرى. سجلنا في لحظات حاسمة وصنعنا الفارق".

وعن شعور الجزائريين بالفخر بعد تألقه في مواجهتي الذهاب والإياب قال نجم سيتي: "هذا هو الهدف المنشود بالنسبة لي أن أفخر بأني جزائري وأن أجعل الجزائريين يفخرون بي".

وعن كونه اللاعب العربي الأول الذي يسجل في مباراتي الذهاب والإياب قال محرز: "هذا شيء جميل لي كلاعب عربي. الإحصائيات تشرفني ولكن هناك المهم والأهم الذهاب إلى النهائي".



