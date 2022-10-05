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وفيما يلي بعض الأرقام الممهدة للقاء:

- هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا منذ دور المجموعات الأول 1999-2000، حيث انتهت المباراتان بالتعادل، بما في ذلك التعادل بدون أهداف في ستامفورد بريدج.

- كان الفوز الوحيد لميلان على تشيلسي في فبراير 1966 في كأس المعارض، حين فاز 2-1 في سان سيرو. ثم احتكم الفريقان لمباراة فاصلة انتهت بالتعادل 1-1 وتقدم تشلسي عبر القرعة برمي عملة معدنية.

- خسر تشيلسي مباراتين فقط من أصل 13 مباراة أوروبية على أرضه ضد فرق الإيطالية (فاز8 تعادل3)، وجاءت كلتا الهزيمتين في دوري أبطال أوروبا: 1-2 ضد لاتسيو في مارس 2000 و0-1 ضد إنتر ميلان في مارس 2010.

- فاز ميلان بمباراة واحدة فقط من مبارياته الأوروبية الـ20 خارج أرضه في إنكلترا (تعادل7 خسر12)، عندما فاز 1-0 في أولد ترافورد ضد مان يونايتد في فبراير 2005. فوزهم الوحيد الآخر في إنكلترا (باستثناء ركلات الترجيح) كان في نهائي كأس أوروبا 1963 ضد بنفيكا حين فازوا 2-1 في ويمبلي.

- سيكون غراهام بوتر مدرب تشيلسي ثالث إنكليزي يواجه ميلان في دوري أبطال أوروبا بعد بوبي روبسون مع بورتو في 1993-94 وهاري ريدناب مع توتنهام في 2010-11 - كلاهما لم يُهزم (تعادل لروبسون ، ف1 ت1 ريدناب).

- حقق ميلان بداية خالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز على دينامو زغرب وتعادل مع سالزبورغ. هذا هو بالفعل عدد النقاط (4) التي حصدها الفريق في مبارياته الـ6 في دور المجموعات الموسم الماضي (ف1 ت1 خ4).

- يمكن أن يصبح أوليفييه جيرو مهاجم ميلان اللاعب الـ10 يسجل مع وضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، والأول منذ لويك ريمي مع ليل في ديسمبر 2019.

- سجل رحيم سترلينغ أول هدف له في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في مباراته الأخيرة (ضد سالزبورغ)، في حين أنه يمكن أن يصبح ثاني لاعب فقط يسجل في أول مباراتين له على أرضه مع الفريق في المسابقة، إلى جانب أوسكار في 2012-2013.

- حمل ثيو هيرنانديز لاعب ميلان الكرة أكثر من أي لاعب آخر في دوري أبطال أوروبا خلال أول مباراتين (800 متراً)، بالإضافة إلى ذلك، لم يقم سوى ماركو فيراتي (74) ونيمار (69) بحمل إجمالي (التحرك 5+ أمتار مع الكرة) أكثر من المدافع الفرنسي (66).

- شارك ريس جيمس لاعب تشلسي في 13 سلسلة من الهجمات انتهت بتسديدة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم - خلال أول مباراتين جواو كانسيلو (16) هو الظهير الوحيد الذي شارك أكثر منه.