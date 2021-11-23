قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله هدفاً ومساهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه فياريال الإسباني 2-صفر الثلاثاء على ملعب "لا سيراميكا" في فياريال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 78 رافعا رصيده إلى ستة أهداف في 5 مباريات ضمن دور المجموعات هذا الموسم.

ورفع رونالدو غلته إلى 140 هدفا في 181 مباراة في المسابقة القارية العريقة، وبات أول لاعب يسجل لفريق إنكليزي في جميع الجولات الخمس الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وساهم رونالدو أيضا في الهدف الثاني عندما مرّر الكرة إثر هجمة مرتدة سريعة، إلى البديل ماركوس راشفورد فهيأها بدوره إلى جايدون سانشو الذي سددها قوية في سقف العارضة (90) مسجلا هدفه الأول بألوان فريقه منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان فياريال صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وخلق العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل لكنه اصطدم بحارس مرمى متألق هو مواطنه دافيد دي خيا الذي يدين له الفريق الإنكليزي بالانتصار لتألقه اللافت في الحفاظ على نظافة شباكه.

وخاض يونايتد المباراة بقيادة المدرب المساعد لاعبه وسطه السابق مايكل كاريك الخليفة المؤقت للمدرب المقال من منصبه لسوء النتائج هدافه السابق الدولي النرويجي أولي غونار سولشار.

ورفع فريق "الشياطين الحمر" رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة في حين تجمّد رصيد فياريال عند 7 نقاط.