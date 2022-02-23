وبادر الروخيبلانكوس بافتتاح النتيجة بواسطة نجمه البرتغالي الشاب جواو فيليكس (7).

إلاّ أنّ الشياطين الحمر أدركوا التعادل في الدقائق الأخيرة من المواجهة القويّة عبر السويدي أنطوني إيلانغا (80).

وتلعب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 15 أذار/مارس المقبل على أرضية ملعب "أولد ترافورد".

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة: أتلتيكو مدريد (1-1) مانشستر يونايتد

الدقيقة 90+5: البديل جيسي لينغارد يهدّد مرمى أوبلاك بتسديدة أرضية مخادعة.

الدقيقة 87: غرييزمان كاد يمنح أتلتيكو مدريد التقدّم لو لا سوء الحظ !

الدقيقة 80: السويدي أنطوني إيلانغا يعادل الكفّة لليونايتد من هجمة عكسية رائعة وإمداد ذكي من البرتغالي برونو فيرنانديش.

سيميوني يدفع بالثنائي الفرنسي توما ليمار وأنطوان غرييزمان بدلاً من البرتغالي جواو فيليكس والبرازيلي رينان لودي (76).

رغم تحسّن أداء اليونايتد فقد عجز الفريق الإنكليزي عن تهديد مرمى أوبلاك بشكل جدّي.

رانغنيك يلعب أوراقه عبر إقحام الثلاثي البرازيلي أليكس تيليس وآرون وان بيساكا والصربي نيمانيا ماتيتش بدلاً من لوك شو والفرنسي بول بوغبا والسويدي فيكتور ليندلوف (66).

بداية واعدة للشياطين الحمر في الشوط الثاني. يبدو أنّ زملاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عازمون على العودة في أجواء المواجهة.

مانشستر يونايتد مطالب بتعديل الأوتار والتقدّم أكثر نحو الهجوم فيما يملك أتلتيكو مدريد فرصة استغلال المساحات وحبك الهجمات العكسية لكسب أسبقية هامة قبل خوض مباراة العودة على ملعب "أولد ترافورد".

بداية الشوط الثاني: أتلتيكو مدريد (1-0) مانشستر يونايتد

نهاية الشوط الأول: أتلتيكو مدريد (1-0) مانشستر يونايتد

الدقيقة 45: يونايتد ينجو من هدف ثانٍ ! رأسية الكرواتي شيمي فرساليكو تنهال على العارضة بعد توزيعة رائعة من المتألّق لودي.

انحصر اللعب في وسط الميدان فغابت الفرص السانحة للتسجيل !

سيطرة نسبية لرجال المدرب الألماني رالف رانغنيك على مستوى الاستحواذ على الكرة في غياب فرص حقيقية للتسجيل. في المقابل، يلعب فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بذكاء ملفت من خلال غلق المنافذ نحو مرمى السلوفيني يان أوبلاك وحبك الهجمات الخاطفة الخطيرة.

تنظيم تكتيكي محكم من الروخيبلانكوس إلى حدود الدقيقة 15 مقابل ارتباك ملحوظ للشياطين الحمر الذين اتّسمت خطوطهم بالتباعد.

الدقيقة 7: البرتغالي جواو فيليكس يضع أصحاب الدار في المقدّمة من رأسية متقنة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس مرمى اليونايتد ديفيد دي خيا وولجت الشباك. البرازيلي رينان لودي كان صاحب التمريرة الحاسمة من خلال رفعة دقيقة رائعة.

أتلتيكو مدريد يضغط منذ بداية اللقاء على دفاع مانشستر يونايتد أملاً في نيل الأسبقية.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد مسرحاً لمواجهة الروخيبلانكوس والشياطين الحمر.

الروماني أوفيديو هاتيغان حكماً لقمّة أتلتيكو مدريد وضيفه مانشستر يونايتد.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

Our starting XI 👊 pic.twitter.com/YXZzptC6am — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 23, 2022

تشكيلة مانشستر يونايتد