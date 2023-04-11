أقيمت المباراة مساء الثلاثاء وخرجت ممتعه ومثيرة بشكل كبير خاصة من جانب مانشستر سيتي الذي سيطر على أغلب أوقاتها، وافتتح التسجيل عن طريق رودري في الدقيقة 27 ثم أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 70 ثم أحرز إيرلينغ هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 77.

واقترب مانشستر سيتي بشكل كبير بذلك من التأهل إلى نصف نهائي أمجد الكؤوس للموسم الثاني على التوالي، علماً أن مواجهة العودة ستقام في أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ يوم الأربعاء القادم.



مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ | أحداث المباراة لحظة بلحظة

نهاية المباراة على وقع فوز كبير لمانشستر سيتي على بايرن ميونيخ (3-0) فوز جعل الفريق الإنكليزي يقترب بشدة من نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني توالياً.

الدقيقة 77 – انهيار تام لبايرن ميونيخ والبديل ألفاريز يمنح برأسه تمريرة ساحرة لهالاند الذي أعلن عن نفسه أخيراً وترك بصمته في المباراة بإحرازه الهدف الثالث .. سقوط مروع للعملاق البافاري.

الدقيقة 70 - أخطاء دايو أوباميكانو تتواصل مجدداً يفقد الكرة بدون أدنى ضغط عليه تصل الكرة لجاك غريليش الذي مررها لهالاند فلعب الأخير دور صانع الألعاب ومرر كرة عرضية رائعة على رأس سيلفا الذي أطلقها صاروخية برأسه سكنت شباك سومر معلنة ثاني أهداف مانشستر سيتي.

الدقيقة 68 – تغيير أول لمانشستر سيتي خروج دي بروين ويبدو أنه مصاب وجوليان ألفاريز بديلاً له.

الدقيقة 56 - مانشستر سيتي سريعاً ويحصل على ركلة ركنية انتهت عند دياش الذي سدد الكرة صوب المرمى انبرى لها سومر بتألق وأخرجها لكرة ركنية.

الدقيقة 54 – سانيه يواصل تهديده لمرمى كتيبة غوارديولا ويطلق تسديدة نارية أخرجها إيدرسون بصعوبة.

الدقيقة 49 – انطلاقة نارية للشوط الثاني انفراد تام لسانيه الذي سدد الكرة صوب الشباك أخرجها بصعوبة إيدرسون منقذاً مرماه من أخطر فرص العملاق البافاري.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

الدقيقة 45+2 – بايرن يختتم الشوط الأول يشكل جيد ويضغط بقوة على سيتي بحصاً عن هدف التعادل، سانيه أطلق تصويبة خاطفة ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الأيمن لإيدرسون.

الدقيقة 34 – عاصفة هجومية من مانشستر سيتي وتصدي مزدوج ليان سومر انتهى بإخراج تصويبة غوندوغان إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 27 – الرد سريع وقاسي جداً من مانشستر سيتي ، رودري يستلم الكرة في وسط ملعب البايرن ويسددها صاروخية بيسراه سكنت شباك الحارس سومير معلنة الهدف الأول لأصحاب الأرض.

الدقيقة 26 – أول ظهور حقيقي لبايرن ميونيخ هجومياً ليروي سانيه توغل من الجانب الأيسر ومرر كرة رائعة لجمال موسيالا الذي سددها في الزاوية اليمنى للحارس إيدرسون إلا أن دياش أخرجها بطريقة رائعة.



الدقيقة 22 – مانشستر سيتي يواصل سيطرته وهالاند يتلقى كرة رائعة من جاك غريليش، المهاجم النرويجي سددها إلا أن الكرة ذهبت ضعيفة وتهادت إلى يد سومر.

الدقيقة 14 – يان سومر كاد أن يرتكب خطأ لا يغتفر عندما تباطأ في إخراج الكرة من منطقة الجزاء فضغط عليه هالاند وكاد أن يودعها شباك العملاق البافاري "الآن بايرن تحت الضغط".

الدقيقة 8 – أخطر فرص مانشستر سيتي، برناردو سيلفا من الجانب الأيمن يرسل عرضية يرتقي لها إيكاي غوندغان من داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة برأسه تذهب فوق العارضة.

الدقيقة 5 – انطلاقة قوية وساخنة من الفريقين، بايرن ميونيخ يضغط بقوة ومانشستر سيتي يسعى للمباغتة عن طريق هدافه ونجمه الجديد إيرلينغ هالاند الذي أطلق أول تصويبة صوب المرمى ذهبت فوق عارضة حارس بايرن يان سومر.

الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة المرتقبة والتي يستضيفها ملعب الاتحاد بين صاحب الأرض والجمهور مانشستر سيتي وضيفه العملاق البافاري بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ربع النهائي، المواجهة يديرها الحكم الإسباني خيسوس غيل مانثانو.

مانشستر سيتي - بايرن ميونيخ | تشكيلة الفريقين

شاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ ذهاب ربع نهائي أمجد الكؤوس في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ورغبة الفريقين في العبور إلى نصف النهائي والنهائي والظفر بالكأس الغالية.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ - مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيكون اليوم الثلاثاء في الحادي عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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