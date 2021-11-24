وجاء تأهل الفريقين عقب خسارة كلوب بروج البلجيكي أمام لايبزيغ الألماني.

وكان مانشستر سيتي قد تغلّب على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1 الأربعاء في المرحلة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجلّ للسيتيزنس كل من رحيم ستيرلينغ (63) والبرازيلي غابريال جيسوس (76) في حين وقّع كيليان مبابي هدف فريق العاصمة الفرنسية الوحيد (50).

ورفع سيتي رصيده الى 12 نقطة حاسماً صدارة المجموعة مقابل 8 لسان جيرمان قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيغ الألماني بفوز ساحق من أرض كلوب البلجيكي 5-صفر.

وتناوب على تسجيل أهداف لايبزيغ كل من الفرنسي كريستوفر نكونكو (12 و90+3) والسويدي إيميل فورسبيرغ (17 من ركلة جزاء و45+1) والبرتغالي أندريه سيلفا (26).

وستكون المرحلة الأخيرة حاسمة لتحديد صاحب بطاقة العبور للدوري الأوروبي إذ يستضيف لايبزيغ مانشستر سيتي في حين يحلّ كلوب بروج ضيفاً على باريس سان جيرمان.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة - مانشستر سيتي (2-1) باريس سان جيرمان

رغم محاولات الفريقين المتكّررة لم تتغيّر نتيجة المباراة.

الدقيقة 76: جيسوس يضع سيتي في المقدّمة بهدف ثان في غاية الروعة بعد تمهيد من البرتغالي برناردو سيلفا (2-1).

الدقيقة 74: البرازيلي نيمار يهدر فرصة ذهبية رغم موقعه المناسب للتسجيل.

الدقيقة 70: جيسوس يسدّد بقوّة ونافاس يستأسد !

البرتغالي نونو مينديش يترك مكانه لزميله إيريك إيبيمبي والأرجنتيني آنخل دي ماريا يعوّض السنغالي إدريسا غيي (68).

الدقيقة 63: رحيم ستيرلينع يمنح سيتي التعادل (1-1) بعد هجمة متقنة.

الدقيقة 61: محرز من جديد مصدر الخطر ! تصويبة قوية من الجزائري يصدّها نافاس ببراعة.

البرتغالي دانيلو بيريرا يعوّض الإسباني آندير هيريرا في تشكيلة فريق العاصمة الفرنسية.

البرازيلي غابريال جيسوس يحلّ بدلاً من الأوكراني أولكسندر زينتشينكو (54).

أداء الفريق الباريسي تحسّن كثيراً في بداية الشوط الثاني وهجمات الضيوف تنذر بأهداف أخرى.

الدقيقة 50: كيليان مبابي يفتتح التسجيل لباريس سان جيرمان(1-0). الهدف جاء بعد عملية منظمة رائعة قادها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي مرّر بذكاء لمبابي لتصطدم الكرة بكايل ووكر وتتهادى أمام المهاجم الدولي الفرنسي الذي لم يجد صعوبة تذكر في مغالطة إيدرسون بكرة أرضية قوية.

بداية الشوط الثاني - مانشستر سيتي (0-0) باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول - مانشستر سيتي (0-0) باريس سان جيرمان

الدقيقة 44: كيليان مبابي ينفرد بالحارس البرازيلي إيدرسون لكن تسديدة المهاجم الدولي الفرنسي علت مرمى سيتي.

الدقيقة 34: تسديدة أرضية مخادعة من محرز كادت تستقر في مرمى سان جيرمان لو لا براعة نافاس.

الدقيقة 33: تصويبة الألماني إلكاي غوندوغان تنهال على القائم الأيسر للحارس الكوستاريكي نافاس !

الدقيقة 27: سان جيرمان يحاول عبر البرتغالي نونو مينديش لكن حارس مرمى سيتي إيدرسون يتصدّى بنجاح.

الدقيقة 18: فاصل مهاري من الجزائري رياض محرز يُتوّجه بتسديدة قوية كانت في طريقها للمرمى لو لا براعة المغربي أشرف حكيمي الذي حوّل وجهة الكرة للركنية.

ثلاثي خط الوسط في فريق العاصمة الفرنسية الإسباني آندير هيريرا، الأرجنتيني لياندرو باريديس والسنغالي إدريسا غييي يقدّم استهلالية رائعة.

فريق "السيتيزنس" يعتمد على توغّلات الثنائي رحيم ستيرلينغ ورياض محرز.

يبدو أنّ الفريق الباريسي يسعى لامتصاص حماس أصحاب الأرض في انتظار الدخول في صلب الموضوع.

سيتي يضغط أملاً في كسب أسبقية معنوية على منافسه الذي يستهل المباراة بحذر.

الدقيقة 5: بريسنيل كيمبيمبي وكيلور نافاس يحرمان سيتي من افتتاح النتيجة. ركلة حرّة من الجزائري محرز تابعها رودري برأسه لكن المدافع الدولي الفرنسي كيمبيمبي أنقذ الموقف على الخط النهائي للمرمى ثمّ عادت الكرة من جديد لمحرز الذي سدّد بقوّة إلاّ أن نافاس كان في الموعد ليحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

فترة جسّ نبض بين الفريقين

صافرة البداية

الحكم الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو يدير قمّة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

تشكيلة مانشستر سيتي

تشكيلة باريس سان جيرمان

🤩 Most exciting player on show tonight is _______#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021



