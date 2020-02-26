وسجل هدف أصحاب الأرض الثمين لوكاس توسارت في الدقيقة 31 بعد صناعة مميزة من حسام عوّار

وستكون مهمة رفاق الدون كريستيانو رونالدو في الإياب في 17-3-2020.

ولعب ليون مباراة كبيرة خصوصاً في شوطها الأول، إذ تحصل إضافة للهدف، على عدة فرص خطيرة، وفي الشوط الثاني ترك السيطرة لمنافسه العملاق الذي رمى بكل ثقله في الدقائق الأخيرة.

وهذا الفوز الأول لليون بعد 5 مواجهات أوروبية بين الفريقين (في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا).

- حسام عوار يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

- نهاية المباراة بفوز ليون 1-0.

- د 90 الحكم الإسباني خيل يتغاضى عن إعطاء يوفي ركلة جزاء واضحة إثر عرقلة ديبالا.

- د 85 هيغوايين مجدداً يهدر فرصة التعادل.

- د 82 رأسية من هيغوايين تمر بلا خطورة بجانب القائم.

(وصل يوفنتوس إلى مراحل دوري الأبطال الاقصائية للموسم السادس على التوالي، أطول سلسلة له في المنافسة).

- د 65 انخفاض إيقاع المباراة لمصلحة ليون، ولكن لا يبدو أن يوفي يريد الخروج من فرنسا بدون هدف على الأقل.

- تحسن أداء يوفي على مستوى السيطرة على الكرة، لكن لا يزال البحث عن الحلول جارياً.

- د 53 بيانيتش يسدد حرة مباشرة تصطدم بالحائط البشري، يوفي يستمر بلا أي خطورة تقريباً.

- بداية الشوط الثاني. شوط المدربين.

(فاز ليون مرتين فقط في 6 مباريات لعبها في مرحلة مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم (تعادل 2 خسر 2)، أقل حصيلة بالتساوي مع أتالانتا بين الفرق المتبقية).

- نهاية الشوط الأول، بتفوق مدهش للفريق الفرنسي المستضيف نتيجةً وشجاعةً. لكن الأهم حسن الخواتيم.

- د 41 الكاميروني إكامبي يسدد كرة قوية جداً داخل منطقة الجزاء لكن تعلو المرمى.

- ليون لا يكتفي فقط بالحفاظ على هدفه، بل يتقدم بكل قوة لإضافة الثانية ويسيطر بشكل كامل على ملعب منافسه.

- هدف د 31 ليون يتقدم بالنتيجة عن طريق لوكاس توسارت الذي تابع كرة نجم اللقاء حتى الآن حسام عوّار بعد هجمة مثالية لليون.

- د 24 رونالدو يرفع كرة خطيرة جداً يبعدها الحارس لوبيز والمدافع الإيفواري كورنت بصعوبة قبل أن تجد رأس أحد لاعبي يوفي.

- د 21 العارضة تمنع ليون من التقدم بالنتيجة، بعد ركنية رفعها حسام عوار ولعبها برأسه الكاميروني أكامبي. أخطر فرص اللقاء، ليون تحرر.

(خسر يوفنتوس مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها خارج أرضه في مراحل دوري الأبطال الاقصائية (فاز 4 تعادل 2).

- بعد مرور ربع ساعة، إيقاع المباراة متوسط، يوفي لم يرمِ بكل ثقله حتى الآن، ويبحث عن هدفه بهدوء وبلا استعجال. بدوره ليون لا يريد أن يغامر كثيراً.

- د 05 النجم كريستيانو رونالدو يُسقط كرة خطيرة جداً من فوق حارس ليون، البرتغالي أنطوني لوبيز، لكنها تمر بجانب القائم.

- الحكم الإسباني خيسوس خيل يطلق صافرة البداية.

- من بين اللاعبين الذين سجلوا +50 هدفاً في دوري الأبطال، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) هو اللاعب

الوحيد الذي سجل أهدافاً في المراحل الاقصائية (65) أكثر من التي سجلها في مرحلة المجموعات (63).

- لم يفز ليون على يوفنتوس في المنافسات الأوروبية (تعادل 1 خسر 3).