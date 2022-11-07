وأنتجت قرعة دور الستة عشر (ثمن النهائي) في دوري أبطال أوروبا التي سُحبت في مدينة نيون السويسرية عن العديد من المباريات القوية، ولكن الأكثر إثارة ستكون بين ليفربول وريال مدريد في إعادة لنهائي الموسم الفائت فيما سيلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ في إعادة لنهائي 2020.

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - التغطية الخاصة

ونضع أمامكم النتائج الكاملة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا علماً أنّ الفريق الوارد أولاً سيخوض مباراة الذهاب على أرضه.

قرعة دور الستة عشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الفريق الأول (صاحب الأرض ذهاباً) الفريق الثاني (صاحب الأرض إياباً) لايبتسيش الألماني مانشستر سيتي الإنكليزي كلوب بروج البلجيكي بنفيكا البرتغالي ليفربول الإنكليزي ريال مدريد الإسباني ميلان الإيطالي توتنهام الإنكليزي آينتراخت فرانكفورت الألماني نابولي الإيطالي الإيطالي بوروسيا دورتموند الألماني تشلسي الإنكليزي إنتر ميلان الإيطالي بورتو البرتغالي باريس سان جيرمان الفرنسي بايرن ميونيخ الألماني

وستلعب مواجهات الذهاب من دور الستة عشر في 14 و15 و21 و22 من شباط/فبراير فيما ستكون مباريات العودة في 7 و8 و14 و15 أذار/مارس 2023.

كل ما تود معرفته عن القرعة

استندت عملية سحب القرعة على العديد من الاعتبارات الرئيسية التي تفرض أن يلعب المتصدر من كل مجموعة مع الوصيف حصراً من مجموعة أخرى، كما مُنع التقاء في ثمن النهائي فريقين تواجدا مع بعضهما في ذات المجموعة بدور المجموعات.

ومنعت القوانين الناظمة لعملية القرعة أن يلعب فريقين من ذات البلد في ثمن النهائي أيضاً.