وواصل الفريق الإنكليزي صحوته في البطولة الأوروبية العريقة محققاً فوزه الثاني توالياً إذ كان تغلب على آياكس في الجولة الثانية (2-1) بعد بداية كارثية بالسقوط (1-4) أمام نابولي في الجولة الأولى.

وارتقى ليفربول بهذا الفوز إلى وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي الذي تغلّب على مستضيفه آياكس (6-1).

سجّل ترينت ألكسندر-أرنولد الهدف الأول للريدز في الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة عجز عنها تماماً الحارس ألان ماكغريغور وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

